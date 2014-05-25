Перемогу на виборах мера Києва здобув Кличко – дані штабу Порошенка
21:01, 25 травня 2014Київ
1
Кандидат на пост президента України Петро Порошенко заявляє, що, за даними його штабу, перемогу на виборах мера Києва здобув Віталій Кличко.
Кличко обіцяє зробити з Києва справжнє європейське місто
Як передає кореспондент УНІАН, він привітав Кличка з перемогою і зазначив, що всі реформи в країні починатимуться з Києва.
З цим погодився і Кличко, який пообіцяв, що зробить з Києва справжнє європейське місто. Він закликав всіх українців до об'єднання навколо важливих в країні реформ.
Читайте такожКличко пообіцяв знайти кошти на добудову Подільського мосту
Кличко також подякував українцям і особливо киянам за підтримку демократичних кандидатів, які сьогодні об'єдналися задля країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter