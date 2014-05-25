Перемогу на виборах мера Києва здобув Кличко – дані штабу Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, він привітав Кличка з перемогою і зазначив, що всі реформи в країні починатимуться з Києва.

З цим погодився і Кличко, який пообіцяв, що зробить з Києва справжнє європейське місто. Він закликав всіх українців до об'єднання навколо важливих в країні реформ.

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Кличко також подякував українцям і особливо киянам за підтримку демократичних кандидатів, які сьогодні об'єдналися задля країни.