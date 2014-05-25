У Києві зможуть проголосувати всі виборці, які потраплять на дільниці до 20.00 - ТВК

У Київській міській територіальній виборчій комісії не прогнозують зменшення черг до кінця сьогоднішнього голосування на виборах президента України та до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови КМТВК Анастасія Зернова.

Водночас вона зазначила, що всі люди, які потраплять на виборчі дільниці до 20.00, зможуть віддати свій голос і підтримати свого кандидата. “Є команда, щоб запустити максимально людей. Тому всі, хто прийдуть до 20-ї години, тобто до визначеного часу закриття виборчих дільниць, зможуть проголосувати”, - сказала Зернова.

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У зв'язку з сильним дощем, що розпочався в Києві, вона допускає, що на одну чи півтори години може зменшились потік людей до виборчих дільниць, однак все одно люди прийдуть проголосувати трошки пізніше.

Як відомо, в Києві зранку для того, щоб проголосувати, люди простоюють не менше двох годин в чергах.

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Як повідомляв УНІАН, у тервиборчкомі занепокоєні великими чергами, пов'язаними з великою кількістю виборчих бюлетенів, які мають бути видані одній людині, що може призвести до того, що не всі виборці зможуть зробити волевиявлення.