За фактом організації підкупу виборців на Оболоні відкрито кримінальне провадження

Інцидент стався 19 травня. Коли член дільничної виборчої комісії Людмила Білоусюк, яка прибула на місце проведення зустрічі виборців з одним з кандидатів в депутати в 34 окрузі (Оболонський район), зафіксувала організацію масового підкупу. За словами члена виборчкому, кожні півгодини на зустріч з кандидатом підходило по 20 людей, здебільшого похилого віку, яким роздавали агітаційні матеріали, інструкції по підкупу виборців та конверти із грошима. Захід закінчився побиттям Людмили Білоусюк та викликом міліції.

«Міліція не хотіла одразу давати ходу справі та вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та єдиного реєстру кримінальних проваджень. Проте ми не відступили та поскаржились на бездіяльність правоохоронних органів до суду та, власне, звернулись з вимогою реєстрації заяви пані Білоусюк щодо порушення виборчого законодавства й нанесення їй тілесних ушкоджень», - коментує адвокат потерпілої.

За словами адвоката, напередодні виборів суд реагує на подібні правопорушення з особливою увагою та оперативністю.

«Вчора, 23 травня 2014 суд задовольнив нашу скаргу, та зобов’язав відповідних посадових осіб МВC відкрити кримінальне провадження», - заявив адвокат.

Нагадаємо, що член дільничної виборчої комісії в 34-му окрузі Людмила Білоусюк заявляла про те, що на зустрічі з одним з кандидатів до Київради за кожен голос авансом роздавали по 400 грн, після голосування на виборах – обіцяли ще по 400 грн, а вразі перемоги кандидата – ще 400грн. (ред. – загалом: по 1200грн за голос). Міліція, яка прибула на місце подій, вилучила пакети, в яких, окрім агітаційних матеріалів, були конверти з грошима.