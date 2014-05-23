У Києві за день "замінували" чотири державні установи

"Мінували" Вищу Раду Юстиції України, Генеральну прокуратуру України, Верховний Суд України, Окружний адміністративний суд міста Києва.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Києві, близько 10-ї години ранку по спецлінії «102», з періодичністю в 10 хвилин, до чергової частини надійшли повідомлення від представників Вищої Ради Юстиції України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України про те, що на електронні адреси цих державних установ надіслані листи з текстом, що їхні адмінбудівлі заміновано.

За викликом були терміново направлені слідчо-оперативні групи міліції, фахівці вибухотехнічних та пожежних досліджень Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні київської міліції, кінологи та працівники районних управлінь міліцій для забезпечення охорони громадського порядку.

Читайте такожВ Маріуполі "замінували" висотний будинокНа цей час перевірено три адміністративні будівлі державних установ та прилеглі до них території. Вибухових та небезпечних предметів та речовин не виявлено.

Водночас о 12.40 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду міста Києва, яке також направили до установи електронною поштою. На місце події також виїхали спеціалісти для перевірки інформації та охорони громадського порядку.

На цей час громадян з адміністративної будівлі евакуйовано.

Вирішується питання про занесення всіх повідомлень до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Подібне правопорушення передбачене статтею 259 КК України (Неправдиве повідомлення про замінування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.