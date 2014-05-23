У Києві згорів пасажирський автобус

Як повідомили УНІАН в столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, транспортний засіб перебував на кінцевій зупинці. Загорання розпочалося між двома секціями транспортного засобу. Водій намагався самостійно ліквідувати вогонь, але це йому не вдалося. Тому на допомогу були викликані пожежні підрозділи. Втім, як зазначили в ДСНС, виклик надійшов із запізненням, і на момент прибуття пожежних автобус згорів повністю.

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«Водій транспортного засобу отримав легкі опіки, але від госпіталізації відмовився», - зазначили в столичній ДСНС.