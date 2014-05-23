Прокуратура вимагає від РДА прибрати МАФи в центрі Києва

Як уточнили в прес-службі районної прокуратури, мова йде про літні майданчики та кіоски, які були зведені на вулицях Великій Васильківській, Горького і Льва Толстого.

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В ході перевірок виявлено, що в центрі міста майже 20 МАФів встановлені на самовільно зайнятих ділянках, до того ж вони розміщені в межах охоронної зони водопровідних і каналізаційних мереж, що в разі аварії може спричинити людські жертви.

Разом з тим, деякі власники МАФів «відзначилися особливою зухвалістю - підключилися до електромережі, зайняли пішохідну зону, перешкоджаючи проходу громадян», - йдеться в повідомленні.