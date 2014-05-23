Завтра у Києві частково обмежать рух Московським мостом
14:07, 23 травня 2014Київ
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Рух автотранспорту в другій смузі руху, у напрямку з просп. Ватутіна на просп. Московський, буде частково обмежено.
Завтра у Києві частково обмежать рух Московським мостом / Фото УНІАН
24 травня рух автотранспорту через Московський міст Києва буде частково обмежено.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, о 10.00 у рамках проведення планового поточного ремонту працівники підприємства «Київавтошляхміст» розпочнуть ліквідацію дефектів у верхньому шарі дорожнього покриття Московського мосту.
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З цієї причини рух автотранспорту в другій смузі руху, у напрямку з просп. Ватутіна на просп. Московський, буде частково обмежено.
Ремонтні роботи планується завершити до 18.00.
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