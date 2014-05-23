Кличко пообіцяв знайти кошти на добудову Подільського мосту

Таким чином вирішиться одна з головних транспортних проблем столиці. Про це він заявив під час зустрічі з працівниками столичного Мостобуду.

«У мене останнім часом було багато зустрічей з мешканцями Троєщини. І кожна зустріч розпочиналася з одного і того ж питання: коли буде метро на Троєщину? Я не хочу ставати в ряд київських градоначальників, які обіцяли запустити метро й нічого не зробили. Тому вважаю, спочатку треба запустити міст, який розвантажить транспортні потоки з Троєщини. У нас стоїть задача – знайти фінансування. Для запуску першої черги Подільського мосту потрібно 4,5 млрд грн. Я докладу всіх зусиль, щоби, використовуючи мої закордонні й внутрішні контакти, залучити кошти й реалізувати очікування не тільки ваші, як будівельників, а й мешканців Києва, які щоденно стикаються з цією транспортною проблемою», – сказав Віталій Кличко.

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Він відзначив, що першочергова задача нової столичної влади – наповнити бюджет і покласти край корупційним схемам. «Наша задача – витягти гроші з «тіні» й дати можливість малому та середньому бізнесу працювати й наповнювати бюджет. Максимум до вересня ми запропонуємо шляхи вирішення проблеми будівництва цього мосту. Або це будуть займи, кредити, або ми все-таки будемо шукати гроші в бюджеті міста. Як варіант – не дати вилучати з бюджету Києва податок на доходи фізичних осіб», – зазначив лідер «УДАРу».

Гендиректор «Мостобуду» Юрій Циганок відзначив, що будівельні роботи на Подільському мосту вже місяць як призупинені, існує проблема з виплатою зарплат працівникам, водночас за наявності фінансування протягом 1,5-2 років можливо запустити першу чергу мосту для руху трамваю й автотранспорту. «На будівництво метро ще додатково потрібно приблизно 80 млрд грн. За проектом метро планується пустити з Троєщини до Вокзальної», – сказав Циганок. Він підкреслив, що за останній рік на цей об'єкт було виділено лише 35 млн грн, з них 15 млн грн – на будівельно-монтажні роботи.

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Говорячи про власників садових ділянок, через які за проектом планується будівництво мосту, гендиректор «Мостобуду» відзначив, що під виселення підпадає 259 ділянок, з яких власники 202 написали добровільний договір згоди на виселення й отримали компенсацію. А щодо інших тривають суди.

Віталій Кличко також оглянув заморожене будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро.