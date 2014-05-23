Кличко закликав студентів проголосувати на виборах

Про це на зустрічі зі студентами Європейського університету в Києві заявив Володимир Кличко.

«Кожен, хто отримує освіту, повинен отримати можливість знайти застосування своїм знанням і реалізувати себе саме в Україні, а не мріяти виїхати в Європу або Америку. Україна стане країною можливостей: після кожної кризи починається підйом, і Україні знадобляться ваші знання. Наша країна може і повинна стати зразком для наслідування для інших країн пострадянського простору», - зазначив Володимир Кличко, звертаючись до студентів.

Читайте такожВолодимир Кличко профінансував закупівлю бронежилетів для військових, які їдуть на ЛуганщинуВолодимир Кличко також закликав студентів проявити свою моральну і громадянську позицію під час виборів 25 травня і віддати свої голоси тільки за тих політиків, яким вони довіряють. «Ні в якому разі не можна продавати свою моральність. Не виключаю, що і на цей раз нечесні політики пропонуватимуть купити ваш голос або будуть пропонувати гроші, щоб ви не брали участь у виборах. Ми не можемо цього допустити, це буде неповагою до тих, хто загинув на Майдані, і тим, хто досі гине за незалежність і цілісність нашої країни», - зазначив Володимир Кличко під час спілкування зі студентами.