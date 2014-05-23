Європейські Зелені підтримали Партію Зелених України на виборах до Київради

«Від імені Комітету Європейської партії Зелених, я хотіла б висловити слова підтримки Партії Зелених України на майбутніх виборах до київської міської ради в це неділю»,- написала Генеральний секретар ЕПЗ Жаклін Кремерс.

Вона висловила сподівання, що ці вибори будуть успішними і призведуть до зміцнення демократії в Україні.

«Ми підтримуємо зусилля Партії Зелених України щодо розвитку стійкої, справедливої і демократичної України», - заявила Європейська партія Зелених.

Лідер Партії Зелених України, кандидат у депутати Київради по №45 округу від Святошино, Денис Москаль подякував ЕПЗ за підтримку.

«Я і мої колеги вдячні нашим європейським партнерам за віру в Партію Зелених України. Ми також бажаємо нашим побратимам успіху на виборах в Європарламент 22-25 травня», - прокоментував заяву ЕПЗ Денис Москаль.