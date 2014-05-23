Тільки 7 з 19 кандидатів у мери Києва оприлюднили декларації

За словами голови правління «Transparency International Україна» Андрія Марусова, 5 кандидатів у мери Києва самостійно оприлюднили декларації в інтернеті. Це - Володимир Бондаренко, Андрій Іллєнко, В'ячеслав Кириленко, Ігор Насалик і Леся Оробець. Ще 2 кандидати надали їх за запитом громадян. Це - Олег Дерев'янко та Микола Катеринчук. Всі інші кандидати на посаду мера проігнорували прохання про оприлюднення їх майнових декларацій.

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Що стосується кандидатів у депутати Київської міської ради, то там ситуація ще гірша, зазначив Андрій Марусов. За його словами, лише Українська народна партія надала декларації 5 перших кандидатів за партійним списком (всього в списку 10 кандидатів). Інші політичні сили проігнорували звернення щодо майнових декларацій.

У свою чергу керівник проекту «Декларації без декларацій» «Transparency International Україна» Анатолій Стоян зазначив, що територіальна виборча комісія у Києві також не оприлюднила декларації жодного з кандидатів у мери чи депутати Київради, котрі ті заповнювали при реєстрації.