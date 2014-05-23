На Оболоні за «правильне» голосування роздають конверти з грошима – свідки

Про це заявила член ДВК округу №34 Людмила Білоусюк, як потрапила на таку «зустріч» кандидата Славної з виборцями.

Білоусюк стверджує, що кожна зустріч триває півгодини. У кожній зустрічі брали участь приблизно по 20-ть осіб, переважно це були люди пенсійного та похилого віку.

Білоусюк розказала, що за словами однієї з жінок, яка виявилася головою домового комітету одного з будинків мікрорайону, кандидат в депутати Київради Ірина Славні покликала її на зустріч.

Також жінка, на слова якої посилається Білоус, розказала, що пані Славна обіцяла кожному мешканцю, який проголосує за неї на виборах, конверта, в якому будуть по 400 гривень.

«Це, як виявилося – аванс. А далі, якщо пані Славна не обереться до міськради, то віддячить кожному, хто за неї проголосував, ще по 400 гривень. А якщо обереться, то видасть по 800 гривень», - каже жінка.

Білоус також розказала, що після того як вона викликала міліцію, помічники О.Славної згорнули активність, попередньо зателефонувавши «ланковим», що мали б приводити виборців, яких нібито планувала підкупити кандидат в депутати.