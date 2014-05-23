На Оболоні кандидат до Київради платить виборцям по 400 гривень за голос
На Оболоні представники кандидата до Київради по округу №34 проводять зустрічі з виборцями, на яких роздає пакети з пластиковими пакетами із агітаційним логотипом Ольги Славної, у якому містяться конверти з грошима.
Про це заявила член ДВК округу №34 Людмила Білоусюк, як випадково потрапила на таку «зустріч» кандидата Славної з виборцями.
Білоусюк стверджує, що зустріч відбувалася у актовому залі ЖКГ №1 Оболонського району, де вона також отримала пакет з конвертом, у якому були гроші.
Після цього Білоусюк викликала міліцію.
«Міліція вилучила пакет, відкрила його – там було чотири агітаційні брошури Ольги Славної та конверт. Конвер не відкривали, але коли ми подивились на світло, то стало зрозуміло, що там гроші. Приїхала слідча група, яка в присутності свідків та понятих відкрила конверт – в ньому знаходились дві купюри по 200 гривень. Тобто 400 гривень. Слідча група це офіційно зафіксувала. Я написала відповідну заяву до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка зафіксована під номером 18264 від 19 травня в журналі обліку інформації вказаного відділення міліції», - розказала жінка.