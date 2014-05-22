На Оболоні зафіксована спроба масового підкупу виборців кандидатом у Київраду

19 травня 2014 року в 13.00 в Жеку №1 за адресою вул. Мате Залки 6А, Оболонського району проводився інструктаж по широкомасштабному підкупу виборців на підтримку кандидата в депутати до Київради Ольги Славної.

Про це інформагентству повідомила Людмила Білоусюк, член дільничної виборчої комісії Оболонського району, м. Києва, яка прибула на місце проведення організаційного заходи щодо підкупу виборців.

На заході були присутні близько 20 осіб, переважно похилого віку, яким чинний депутат Київради Ольга Славна особисто роздавала агітаційні матеріали, конверти з грошима та інструкції, як вести роботи щодо підкупу виборців. Захід закінчився побиттям члена дільничної виборчої комісії Білоусюк, після того, як вона задала депутату питання про те, що депутат, яка тричі балотувалася в міськраду, зробила для благоустрою району. На місце події прибула оперативно-слідча група. Читайте такожУ Києві виборцям пропонують 200 гривень за голос, а Одеса стала столицею чорного піару» - КВУ

«Поки я чекала міліцію, підійшла нова група людей. Глава домкомитету одного з будинків мікрорайону, яка була в числі тих, хто прийшов, сказала мені, що на зустріч її запросила пані Славна і пообіцяла віддячити кожного, хто проголосує за неї. Вона обіцяла за 400 грн. в якості авансу на зустрічі, 400 грн. - у день виборів, і ще 400 грн. у разі її перемоги», - коментує постраждала.

В цілому за дві з гаком години, поки Білоусюк чекала міліцію, на зустріч з Славною підійшло ще 3-4 групи людей по 20 чоловік.

«Зняті побої судмедекспертами. Всі кричущі факти підкупу виборців зафіксовані прибула на місце оперативно-слідчою групою. Це повинно стати підставою для зняття кандидата з виборчих перегонів. Відповідний акт з викладеними фактами порушень вже направлений в територіальну виборчу комісію», - заявив адвокат Людмили Білоусюк.

В той же день заява від потерпілої було передано в міліцію, її зареєстрували під номером 1149.