Голова КМДА дозволив фірмі секретаря Київради будівництво нового ТРЦ на Оболоні

Про це йдеться у розпорядженні КМДА, пише журналіст "Свідомо" Максим Опанасенко. Торговий комплекс повинні побудувати на Полярній, 20. Замовником будівництва, згідно з документом, є "Київпастранс". Конкурс був оголошений ще 11 січня, коли виконував обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко. Як відомо, співзасновником ТОВ "Епіцентр К" є секретар Київради Галина Герега. Фірма є власником ряду торгових центрів " Епіцентр".

Відповідальним за контроль всіх процесів по цьому будівництву Бондаренко призначив свого заступника Владислава Голуба. Раніше ЗМІ писали про його досвід роботи у сфері містобудування.

Голуб протягом року був радником Голови Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці", яка відома своєю участю у скандальному будівництві торгово-розважального центру "Троїцький" біля НСК "Олімпійський". Новий заступник Бондаренко також відомий тим, що є зятем голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді.