УДАР виступає за відновлення районних рад Києва

Про це заявив заступник голови фракції «УДАР» у Київраді VI скликання Андрій Странніков.

«Безумовно, ми вважаємо, що райради мають бути відновлені, але вже на якісно новій основі», – сказав Странніков.

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На його думку, роз'єднання у 2010 році посад голови Київської міської державної адміністрації та мера столиці відбулося штучно, оскільки чинна на той момент влада Януковича була зацікавлена здійснювати повний контроль за господарством Києва та фінансуванням міських програм. «Був обраний голова міста, був призначений голова адміністрації, між ними періодично виникали якісь конфлікти, Київрада була заручником конфліктів. Не зрозуміло, чому в будь-якому іншому місті в Україні голова адміністрації та мер – це одна особа, а Київ не має такого права. Тому ми підтримуємо законопроект про поєднання посад», – зазначив він.

Андрій Странніков також вважає, що наступний склад Київради, який буде обраний 25 травня, продемонструє консолідацію зусиль для наведення порядку в столиці. «Швидше за все, що фракції, які сформують політичні сили, які пройдуть до Київради, будуть прагнути сформувати єдину більшість. Київрада обирається тільки на півтора роки. За цей час наробити помилок дуже легко, а зробити щось корисне дуже складно. Тому я вважаю, що депутати, які будуть обрані, все ж таки будуть прагнути запам’ятатися корисними рішеннями», – зазначив він.