У центрі Києва перекрили вулицю через авто, яке провалилося під асфальт
Перекриття Гоголівської викликало значні затори на прилеглих вулицях.
У Києві у зв’язку з проривом водопроводу на вулиці Гоголівській, з 22 по 23 травня закрито рух для всіх видів транспорту на її ділянці від вулиці Воровського до вулиці Гончара.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ міста Києва.
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Відтак, Державтоінспекція пропонує водіям шляхи об’їзду: вул. Тургенівська - Гончара; вул. Гончара – провулок Чеховський.
ДАІ столиці радить автомобілістам із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, і по можливості завчасно планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень.
Раніше кореспондент ТСН повідомив, що 22 травня близько 5 ранку на вулиці Гоголівській у Києві автомобіль провалився під асфальт.
Найімовірнішою причиною події став прорив труби. На місце приїхали рятувальники, які підіймали з ями авто протягом п'яти годин. В решті, машину витягли майже неушкодженою. Тільки після цього змогли приступити до ремонтних робіт.
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Через аварію у будинках відключили воду. Комунальники перекрили усю вулицю і ремонтують дорогу. Перекриття Гоголівської викликало значні затори на прилеглих вулицях.