У центрі Києва перекрили вулицю через авто, яке провалилося під асфальт

У Києві у зв’язку з проривом водопроводу на вулиці Гоголівській, з 22 по 23 травня закрито рух для всіх видів транспорту на її ділянці від вулиці Воровського до вулиці Гончара.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ міста Києва.

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Відтак, Державтоінспекція пропонує водіям шляхи об’їзду: вул. Тургенівська - Гончара; вул. Гончара – провулок Чеховський.

ДАІ столиці радить автомобілістам із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, і по можливості завчасно планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень.