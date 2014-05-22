Політолог про вибори до Київради: це змагання особистостей, рейтингів та партій, а не змагання програм

Політолог та соціолог Сергій Таран вважає, що партії, які беруть участь у виборах до Київради, не змогли донести до виборців суть своїх політичних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«По суті, не відбулося жодних дискусій щодо програмних перетворень, які пропонують партії, щодо тих змін, які пропонують партії в місті Києві», - сказав Таран.

Він додав, що не відбулося жодних плідних дискусій між різними політичними силами чи кандидатами у мери щодо їхніх змагань. «Це було змагання особистостей, загальноукраїнських рейтингів, змагання політичних партій, представлених, у першу чергу, в парламенті. Але не було змагання програм», - наголосив політолог.

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Так, зауважив він, партії для виборцям особливо не надали такої інформації, а самі громадяни не виявили великої зацікавленості до політичних програм партій.

Соціолог висловив думку, що оскільки на рівні партій не відбулося серйозної конкуренції виборчих програм розвитку Києва, така конкуренція мала би відбутися на рівні мажоритарних округів.

Водночас, наголосив Таран, на багатьох мажоритарних округах партійні бренди «тяжіють над реальними програмами, які пропонують мажоритарні кандидати». «Українські виборці роблять сухий вибір на користь тієї чи іншої політичної сили, розкрученого бренду, статистики і досить мало звертають увагу на те, а що власне конкретні мажоритарні кандидати пропонують для їхнього району», - сказав політолог.

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«Величезною проблемою нинішньої політичної кампанії в місті Києві є те, що із самого початку ми не констатували жодного натяку на те, що виборчі списки політичних партій були б прозорішими, ніж вони були під час попередніх виборчих кампаній», - сказав він.

Таким чином, вважає Таран, однією з проблем нинішніх політичних сил на рівні Києва є те, що політичні партії не запровадили жодних чітких критеріїв того, чому вони пропонують тих чи інших політиків до свого виборчого списку.

Експерт зауважив, що це залишається проблемою і нових політичних сил, і тих, які вже давно займаються політикою в Києві.

«Це також залишиться проблемою для тих політичних сил, які, швидше за все, будуть переможцями у виборчій кампанії, що означає, що ті люди, які потраплять до Київради, очевидно, значною мірою, будуть пов'язані з усіма тими проблемами, які були у місті Києві», - сказав Таран.

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Водночас, він наголосив, що деякі політичні сили намагаються застосовувати скупку голосів або ж застосовувати адмінресурс.

Крім того, соціолог вважає, що у Києві досі так і не з’явилися політики, які б асоціювалися винятково із київською політикою. «Політична боротьба, яка відбувається у Києві є, по суті, відлунням, тінню від тієї політичної боротьби, яка відбувається загалом в країні», - сказав Таран і додав, що навіть виборчі списки партій очолюють загальноукраїнські політики, а не ті, що прив'язані саме до міста Києва.