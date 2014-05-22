По вулиці Електриків 23 травня обмежать рух транспорту

Згідно з повідомленням, 23 травня, в період з 8.00 до 17.00 фахівці «Київатодору» будуть виконувати роботи з відновлення асфальтобетонного покриття після прокладання кабельних мереж на вулиці Електриків у Подільському районі.

У зв'язку з цим на час виконання ремонтних робіт рух автотранспорту від будинку №1 до будинку №9-А по вулиці Електриків буде обмежено до однієї смуги.