«Київавтодор» очолив його колишній керівник Жуков

Комунальну корпорацію «Київавтодор» очолив Володимир Жуков, який очолював корпорацію в період з 1998 року до 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, голова КМДА Володимир Бондаренко представив колективу «Київавтодора» нового генерального директора.

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Петро Береговий, який до цього часу очолював корпорацію, зайняв посаду першого заступника генерального директора “Київатодору”.

Під час зустрічі з колективом корпорації Бондаренко зауважив, що сьогодні столична дорожня мережа є неефективною і потребує змін. Існують проблеми з якістю робіт, їх фінансуванням тощо. Очільник КМДА підкреслив, що його бачення шляхів вирішення цих проблем співпадає із баченнями нового керівника корпорації та побажав йому успіхів на займаній посаді.

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«Я повертаюсь у корпорацію не заради регалій. Моя мета: відновити потужність дорожньої галузі у нашому місті. Для цього докладу максимум зусиль», – прокоментував Жуков.