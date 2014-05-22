Активісти виявили корупцію в Управлінні освіти Печерська на мільйони гривень

Про це йдеться в прес-релізі організації, розповсюдженому для засобів масової інформації.

Як йдеться в повідомленні, Антикорупційний Комітет провів аналіз тендерної документації управління освіти Печерської райдержадміністрації за 2013-2014 рр. із відкритих джерел та виявив низку порушень з боку вказаного органу державної влади.

Читайте такожУ Міндоходів визнали, що митники продовжують брати хабаріЗокрема, в Антикорупційному Комітеті звертають увагу на «ухилення управління освіти Печерського району всупереч вимогам закону від проведення тендерів у 2014 на закупівлю життєво важливих для послуг на суму більш ніж 20 млн.грн., серед яких - водовідведення, постачання води, електроенергії, тепла, а також на постачання їжі у дошкільні навчальні заклади». За даними організації, «зазначених закупівель взагалі немає в плані закупі вель управління освіти на 2014 рік, що ставить під загрозу звичайний функціонування освітніх закладів району та загрожує застосуванням фінансових санкцій, які ляжуть додатковим тягарем на бюджет району».

Також експерти антикорупційної організації звернули увагу на такі порушення, як відсутність обґрунтування умов застосування процедури з одним учасником на закупівлю послуг їдалень для шкіл району на суму в 5 млн. грн. в 2014 р. та на проведення ремонтних робіт ДНЗ №450 на суму в 4,3 млн. грн. в 2013 р. В останньому випадку в Комітеті припускають значне завищення вартості будівельних робіт. Експерти Антикорупційного Комітету припускають, що виявлені порушення носять ознаки корупції та халатності, а також підозрюють злочинний умисел навколо зникнення оригіналів тендерної документації з управління 18-20 лютого 2014 року під час трагічних подій на Майдані Незалежності.

Як повідомляється в прес-релізі, результати проведеного аналізу Антикорупційний Комітет спрямував у правоохоронні органи із вимогою перевірити діяльність управління освіти Печерської РДА, зокрема, його керівника Алли Ратушної на предмет дотримання законодавства.

Громадська організація Антикорупційний Комітет України по боротьбі з корупцією у органах влади та незаконним обігом наркотичних речовин створена в 2006 році для захисту громадян України від корупційних посягань чиновників та суддів, сприяння правоохоронним органам в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у органах виконавчої влади.