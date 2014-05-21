Картка голови КМДА Бондаренко досі голосує в Раді

Про це повідомляє народний депутат від «Удару» Сергій Каплін.

«Зараз є шість фактів того, що за відсутності Володимира Бондаренка у Верховній Раді його карткою голосували за прийняття певних законів. Тому я вже направив депутатське звернення, щоб офіційно перевірити і в разі підтвердження притягти винних до відповідальності», - зазначив Сергій Каплін.

Раніше ЗМІ писали про те, що депутат від фракції "Батьківщина" Володимир Бондаренко, який очолив 7 березня Київську міську адміністрацію, навіть після позбавлення депутатського мандата голосує у Верховній Раді. Після звернення журналістів Бондаренко сказав, що заборонив «Батьківщині» користуватися його карткою.