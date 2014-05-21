У Святошині буде проведено конкурс інноваційних проектів

Ініціатором проведення такого конкурсу виступив кандидат в депутати Київської міської ради по 43-му мажоритарному округу м. Києва (Борщагівка) від партії «УДАР Віталія Кличка» Володимир Жмак.

«У нашому районі дуже багато ініціативної, талановитої та прогресивної молоді. Багатьох я знаю особисто - на Борщагівці я виріс, тут живуть мої рідні та друзі. Зараз наша країна переживає переломний момент своєї історії, період корінних змін. Впевнений, що Київ буде флагманом таких позитивних змін, тон перетворень у всій Україні поставлять саме кияни. Але нам потрібно визначитися, що ми хочемо змінити в першу чергу. Тому я пропоную не витрачати часу даремно і вирішити ці питання з допомогою конкурсу інноваційних проектів. Кожен мешканець Святошинського району зможе взяти участь у конкурсі «Нове життя Святошина». Я готовий організувати публічне обговорення поданих проектів та допомогти реалізувати кращі з них - ті, за які проголосують святошинці», - сказав Володимир Жмак. За його словами, подати ідею або проект може кожен небайдужий ініціативний киянин. Для цього достатньо заповнити форму на сайті Володимира Жмака в розділі «Конкурс ідей «Нове життя Святошино». Або особисто принести проект в громадську приймальню кандидата за адресою бульвар Кольцова 14к.

На думку кандидата-«ударівця», такий конкурс стане дієвим інструментом розвитку громадянського суспільства. «Настав час переходити від декларацій до реальних справ», - говорить Володимир Жмак.

Довідка: Володимир Жмак - заступник голови Спілки ветеранів Афганістану «Місія», член ради директорів Європейської бізнес-асоціації, президент ПІІ «РН-Україна». Балотується до київської міської ради по 43-му виборчому округу р. Києва (Святошинський район) як єдиний кандидат від блоку Петра Порошенка та політичної партії «УДАР Віталія Кличка».