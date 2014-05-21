Бондаренко дозволив ресторанам займати тротуари літніми майданчиками

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко 12 травня підписав розпорядження "Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві у 2014 році", яким дозволив ресторанам ставити літні майданчики на тротуарах, з умовою, що вони залишать пішоходам 1,8 метра.

Про це пише юрист Клим Братковський на своїй сторінці в Facebook і пропонує всім незгодним план дій по боротьбі з літніми майданчиками ресторанів, які заважають пішоходам.

«По-перше, необхідно зібрати фотодокази того, що "літній майданчик" обмежує прохід по тротуару, де висока інтенсивність пішоходів або ширина тротуару менше 1,8 метра (причому потрібно вважати не від бордюру, а від дерев, стовпів, ларьків, сіті-лайтів і т.д. до кордону "літнього майданчика") і написати електронний інформаційний запит до КМДА. Зразок я пізніше напишу і викладу тут. Після цього написати індивідуальні чи колективні письмові скарги КМДА (зразок я пізніше напишу).

Якщо голова КМДА не відреагує на скарги, то підемо до адмінсуду. Будемо визнавати його розпорядження частково недійсним, в частині тих адрес "літніх майданчиків", які обмежують прохід пішоходів по тротуару», - підкреслив юрист і запропонував надсилати фотодокази йому на електронну пошту port@bigmir.net із зазначенням адреси "літнього майданчика".

При цьому Клим Братковський зазначив, що в принципі позитивно ставиться до літніх майданчиків, якщо вони не зменшують ширину тротуару в 2 і більше рази, особливо там, де висока інтенсивність руху пішоходів.