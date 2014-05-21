Кличко виступає за прийняття нового Генплану Києва

«Безумовно, наведення порядку неможливе без створення чітких правил. Тому ми повинні при активному залученні киян підготувати й прийняти новий Генеральний план Києва», – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, від нині чинного Плану 2002 року, по суті мало що залишилося. Кличко наголосив, що, по-перше, Київ розвивався більш інтенсивно, ніж прогнозували, а по-друге, в Генплан було внесено близько 1200 правок. При цьому ці правки стосувалися, перш за все, зміни цільового призначення різних територій – на догоду забудовникам. «Перш ніж вести мову про якісь проекти або плани, ми зобов'язані знати реальний стан справ у столиці і навести елементарний порядок. З цією метою ми повинні не тільки провести інвентаризацію столичної власності, а й інвентаризацію землі та нерухомості, відторгнутих у міста за останні роки. І перевірити законність процедур і адекватність цін, заплачених Києву», – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, також необхідно провести інвентаризацію київської землі, щоб побачити не тільки всі незаконні забудови, а й отримати інформацію про порушення при виділенні ділянок. «І тоді зможемо повернути киянам вкрадені парки та сквери, підключивши до процесу юристів і правоохоронців», – сказав лідер «УДАРу».

Віталій Кличко зазначив, що Київ втратив і продовжує втрачати колосальні гроші. «Продані за допомогою корупційних схем за копійки земля і майно зараз знову опиняються на ринку, і їхні нові «хазяї», нічим не ризикуючи, мають можливість демпінгувати», – сказав він.

Політик нагадав, що при Черновецькому в Києві незаконно роздали 750 гектарів землі, ринкова вартість яких до 75 мільярдів гривень. Він підкреслив, що цих грошей вистачило б на будівництво чотирьох нових окружних доріг або понад 100 000 квартир за програмою соціального житла.