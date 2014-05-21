У Києві запропонували закрити питні заклади біля житлових будинків

Так, Андрій Супрун, кандидат в депутати Київської міськради по округу №59, провів робочу зустріч з виборцями, на якій підняв питання самоорганізації місцевих територіальних громад в боротьбі за поліпшення у власному районі. Почати кандидат запропонував з закриття «чарочних» і «наливайок», яких в районі зараз безліч.

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«Я сам виріс в цьому районі, тому про проблему знаю не з чуток. Кілька «наливайок» сусідять з дитячими садами і школою, одну відкрили прямо на тролейбусній зупинці. Було вже кілька спроб розібратися з цим свавіллям, але у кожного такого закладу є «дах». Не допомогли ні колективні скарги, ні сюжети на телебаченні», - говорить Андрій Супрун. «Зараз ми підійшли до справи грунтовно. Ми організували територіальну громаду, допомогли людям правильно скласти 8 заяв в РВВС. Кожне з таких заяв масово підписали мешканці навколишніх багатоповерхівок».

Місцеві жителі підтримали ініціативу кандидата і готові надати не тільки підписи під петиціями, але і всю необхідну допомогу для вирішення злободенного питання.

Ініціатива щодо закриття питних закладів має стати прикладом того, як через тісну взаємодію між громадою, її представниками і депутатами можна не тільки виявити найбільш нагальні проблеми, але й навчитися колективно і ефективно їх вирішувати, вважає Андрій Супрун.