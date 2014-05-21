Кличко: за 500 днів кияни повинні чітко побачити, що зміни в столиці почалися

Про це в ефірі «Київського форуму» заявив голова партії «УДАР», кандидат на посаду мера Києва Віталій Кличко.

«Ми не повинні забувати, що це дострокові вибори і у нас є трохи більше 500 днів, щоб кияни відчули сигнал, що зміни в столиці почалися. За цей час важко побудувати усі дороги, відновити усю інфраструктуру, однак за цей час ми можемо побороти корупцію, наповнити бюджет і запропонувати нові правила гри, за якими можуть жити кияни, може працювати бізнес та будуть створені нові робочі місця», - наголосив Кличко.

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Лідер «УДАРу» висловив упевненість, що у столиці потрібно провести аудит із залученням незалежних закордонних аудиторських компаній. «Кияни повинні чітко побачити, в якому стані знаходиться бюджет, у якому стані перебуває транспортна інфраструктура, на що витрачаються гроші киян. І вже за рік ми зможемо показати, що відбулося у Києві: яким ми Київ прийняли і які зміни ми провели», - зазначив Кличко.

За словами лідера партії «УДАР», зміни в столиці мають супроводжуватися повним знищенням корупції. «Ринки і сектори, які повинні за всіма параметрами приносити прибуток столиці, не є прибутковими. В столиці найкращі можливості реалізовувати бізнес-проекти та наповнити бюджет. Але на кожному кроці корупція та «кришування», тому ми повинні змінити ці правила та знищити корупцію», - зауважив кандидат у мери Києва.

Кличко відзначив, що подолати корупцію можна завдяки прозорому ухваленню рішень. «Аукціони мають бути прозорими. Також прозоро має формуватися команда людей, які займають посади у столиці. Якщо ми хочемо стати справжньою європейською столицею, ми маємо брати найкращі приклади управління світовими столицями і реалізовувати їх у Києві», - наголосив лідер «УДАРу».Віталій Кличко також додав, що для втіленні змін у столиці, мер Києва повинен отримати реальні управлінські повноваження, і для цього посади мера та голови КМДА потрібно об’єднати. «Щоб виправдати очікування киян, у мера мають бути реальні важелі впливу та повноваження. Якщо Верховна Рада не ухвалить закон про об’єднання посад, то новообраний президент має усі повноваження, щоб призначити головою КМДА обраного мера столиці. І таким чином ці дві посади будуть об’єднані», - зазначив Віталій Кличко.