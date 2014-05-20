Cклад Київради в результаті виборів може оновитися на 25%

Таке припущення, представляючи результати опитування, проведеного в Києві 15-18 травня, висловив керівник дослідницьких проектів Інституту досліджень регіонального розвитку України (ІДРУ) Віталій Мороз. В УДАРу підтримка на рівні 35%, ВО «Батьківщина» набирає близько 10% голосів виборців. Правда у політ сили, що просуваю на посаду мера В.Бондаренка, знижується рейтинг. Проходить в Київраду також «Єдність» О.Омельченка – 3,6%, ВО «Свобода» Ю. Левченка - 3,4%, « ДЕМОКРАТИ (Демократична партія)» О.Мочанова – 3,2% і «Громадянська позиція» А.Гриценка.

На грані попадання знаходяться Європейська партія Н.Катеринчука – 2,9%, Радикальна партія О.Ляшка з тим же рейтингом і також «Нове життя» Л.Оробець 2,6%. Що стосується останньої, то, на думку соціологів, зниження як мерського, так і партійного рейтингу Лесі Оробець спричинене тим, що вона за останні кілка місяців змінила кілька політичних сил, що не стало непоміченим для виборців.

«У середовищі виборців високий запит на нові обличчя та нові політичні сили, не вождистського типу, - заявив в ході прес-конференції соціолог, експерт з комунікацій Дмитро Громаков. На такий запит відповідають і «Нове життя» і «Демократичний альянс» і ДЕМОКРАТИ». Останні, окрім привабливого бренду, пропонують виборцям обрати в Київраду разом з Олексієм Мочановим його команду спеціалістів в різних галузях управління містом, говорить експерт. Цим, на його думку, нові проекти відрізняються від так званих «старожилів» - вони пропонують нові, більш модерні підходи до розвитку міського середовища, управління господарством, впровадження інновацій. «Сьогодні всі хто ризикнув піти в політику повинні чітко усвідомити, що час лідерів пройшов, люди будуть голосувати не за особи або прізвища, сьогодні народ голосуватиме за нові ідеї, здатні полегшити життя в місті», - впевнений Дмитро Громаков.