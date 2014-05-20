У Києві після виборів запровадять міський електронний уряд

«Ми зробимо міський бюджет абсолютно відкритим для киян. Кожен громадянин в будь-який момент зможе зайти в Інтернет і побачити, куди витрачаються бюджетні кошти, порівняти реальні витрати із запланованими. Наша команда ретельно вивчила світовий досвід, і ми знаємо, як підійти до вирішення цього питання. У Сінгапурі, наприклад, велика частина спілкування громадян з владою відбувається в мережі Інтернет. Влада країни надала безкоштовний доступ до мережі в публічних місцях – бібліотеках, торговельних центрах, держустановах, станціях метро, лікарнях. Цей досвід, безсумнівно, буде корисний столиці України. А витрати на впровадження електронних систем комунікації влади із суспільством з лишком окупляться за рахунок викорінення корупційних схем. Адже в умовах абсолютної фінансової прозорості роботи міської влади чиновники не зможуть безкарно виводити гроші з бюджету», – сказав Різаненко.

Депутат також пообіцяв, що його партія домагатиметься внесення змін в українське законодавство для того, щоб модернізувати систему надання адміністративних послуг громадянам України.

«В Естонії реєстрація фірми через Інтернет займає всього 18 хвилин. За допомогою персональної ID-карти естонці мають доступ до всіх державних електронних реєстрів, що забезпечує відкритість будь-яких майнових прав і робить неможливими рейдерські захоплення земельних ділянок і махінації з об'єктами нерухомості. Крім того, це забезпечує відкритість інформації про матеріальне становище чиновників, і якщо хто-небудь з них живе невідповідно до своїх коштів, це відразу стає загальновідомим. Не випадково ООН визнала естонський електронний уряд найкращим у світі за підсумками минулого року. Звичайно, для того, щоб таке стало можливим і в Україні, необхідно прийняти цілу низку законопроектів. «УДАР» активно над цим працює. А пілотний проект впровадження електронного самоврядування, на наш погляд, потрібно впровадити в серці країни – Києві», – зазначив Павло Різаненко.

Нагадаємо, що Віталій Кличко назвав своєю першочерговою метою на посту міського голови викорінення корупції в бюджетній сфері. Одним зі способів досягнення цієї мети Кличко вважає забезпечення прозорості видатків міського бюджету.