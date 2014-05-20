Кличко заявив, що важливо співпрацювати з молоддю при проведенні реформ у Києві

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час зустрічі зі студентами університету КПІ.

«Кияни повинні запропонувати план, якою вони хочуть бачити столицю, як повинне виглядати місто. І в цьому контексті я готовий до співпраці з молоддю. Потрібно залучати молодих людей в якості радників, стажерів, які мають свою візію розвитку міста і які хочуть працювати. Але для них потрібно створити відповідні умови і, зокрема, мотивувати їх гідною зарплатою», – сказав Кличко.

Він відзначив, що після проведення виборів вважає за необхідне провести у Києві публічний аудит, результати якого засвідчать, в якому стані нова влада отримує місто. Щоби можна було побачити ефективність нового керівництва столиці по закінченню терміну перебування у столичній владі.

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Лідер «УДАРу» закликав студентів не бути байдужими й обов'язково прийти на виборчі дільниці 25 травня. «Студенти завжди активні, але коли приходять вибори, то знаходяться якісь причини – чи черги довгі, чи погода гарна, – пожартував Кличко. – Але сьогодні як ніколи важливо прийти на виборчі дільниці. Від голосу кожного з вас залежить не тільки ваше майбутнє, а й майбутнє нашої держави. Нам потрібно якомога швидше стабілізувати ситуацію в країні».

У зустрічі Віталія Кличка зі студентами взяла участь і випускниця КПІ Анастасія Дмитрук, чий вірш про ментальну різницю між українцями та росіянами «Никогда мы не будем братьями» став одним із символів Майдану. Дівчина презентувала кандидату в мери Києва свою першу збірку поезій, натомість Кличко подарував їй квіти й подякував за активну громадянську позицію.