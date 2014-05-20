Дитячі садки на Сирці художники перетворять у казкові куточки

Художники з колективу UpTown вже почали роботу над фасадом дитячого саду №530, в неділю приступлять до оформлення садка №428, а на наступному тижні займуться приміщеннями ще чотирьох садочків Шевченківського району.

Ініціював та підтримує проект «Мальовничі дитсадки Сирцю» кандидат в депутати Київської міськради по округу №59 Андрій Супрун. На його думку, саме молоді активні люди, такі ж, як і він сам, здатні стати рушійною силою змін. «Молодь розуміє, що ніхто не буде вирішувати наші місцеві проблеми «за нас». Від нас самих залежить, в якому місті жити, в які садки водити наших дітей і на яких майданчиках з ними гуляти. Зараз вже повно прикладів, коли місцеві активісти брали ініціативу у свої руки і на місцевому, побутовому рівні почали будувати ту країну, в якій вони хочуть ростити своїх дітей. Наш проект - це теж приклад, як недорого, відносно малими зусиллями стати на крок ближче до мети. Чим більше буде таких починань, тим швидше ми побудуємо наш спільний європейський дім», - говорить про ініціативу Андрій Супрун.

Молодіжна організація «Студентська координаційна рада» (СКС) на волонтерських засадах керує робочим процесом. Анастасія Бойчук, представник СКС, пояснює, чому вони активно включилися в проект: «Крім глобальних довгострокових ініціатив, ми розуміємо важливість конкретних дій вже сьогодні. У нас більше немає ні сил, ні бажання жити в болоті. Ми хочемо бачити результат, тому починаємо зміни з себе, свого будинку, двору, вулиці. Я впевнена, що наш приклад буде заразливим. Садки, охочі приєднатися до проекту, з'являються щодня. Випадкові перехожі розпитують, як вони можуть зробити щось подібне у своєму районі, беруть контакти художників. Щось у нас безповоротно змінилося, ми усвідомили свою відповідальність і готові діяти».