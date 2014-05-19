Більше 80% киян підтримують ліквідацію незаконної торгівлі біля метро - опитування

Більш як 80% киян висловилися за ліквідацію незаконної торгівлі на підходах до метро, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, біля станцій метрополітену проводилося опитування щодо доцільності ведення торгівлі на підходах до метрополітену та зупинок громадського транспорту.

Вивчення громадської думки тривало з 13 до 16 травня. Протягом цього часу працівники Департаменту транспортної інфраструктури опитали 2253 особи, із яких 81% готові підтримати дії влади з ліквідації місць незаконної торгівлі.

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75% респондентів заявили, що їм заважають пройти до зупинок та метро численні кіоски, автокав’ярні та стихійні торгівці. 20% висловилися, що їм це не заважає, а 5% – байдуже.

Крім того, 63% киян вважають, що стихійна торгівля ставить під загрозу безпеку пасажира під час користування громадським транспортом, оскільки заважає проїзду пожежних та швидких машин, захаращує виходи для евакуації, закриває видимість машин на дорозі (на зупинках громадського транспорту), є потенційним джерелом виникнення пожежі. Разом із тим, 33% респондентів так не вважають, ще 4% – байдуже.

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Участь в опитуванні взяли 51% жінок та 49% чоловіків, серед яких найбільший відсоток людей віком від 25 до 45 років (39%), 25% було опитано молоді віком до 25. Також серед респондентів 24% складають люди віком від 45 до 60 та 12% – люди, яким за 60.

Більшість учасників опитування (83%) постійно проживають у Києві.