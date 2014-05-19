Центр Києва стане пішохідною зоною - Голова КМДА

Про це він повідомив в ході засідання Дискусійного клубу при Міжнародній академії управління персоналом (МАУП).

«Сьогодні в Києві багато проблем, - підкреслив він. - В останнє десятиліття нашу столицю хаотично забудовували і ділили. Безжально порушували Генеральний план Києва, незаконно привласнювали будівлі та земельні ділянки. Тепер ми працюємо в зворотному напрямку. Шляхом судових рішень повертаємо все те, що було розграбовано за ці роки».

Володимир Бондаренко зазначив, що збирається змінити ставлення до столиці України. При цьому додав, що центральна частина Києва має стати пішохідною, арку Дружби народів треба знести, а на її місці побудувати церкву, яка там колись розташовувалася. «Я б хотів, щоб молодь у Києві сьогодні отримала абсолютно інші умови культурного життя. Вважаю, що Будинок профспілок теж потрібно знести, оскільки будівля перебуває в аварійному стані. Центр міста повинен стати культурною зоною. Там потрібно створити умови для молодого покоління. Повинен бути доступ до WI-FI і все те, що потрібно молоді».

При цьому градоначальник підкреслив, що центр Києва має бути не місцем розваги, а історичним і культурним меморіалом. «Жодних танцювальних майданчиків, «йолок» і всього іншого на землі, залитій кров'ю, не буде. Я думаю, що всі розуміють, що це святе місце і там буде Меморіал пам'яті «Небесної сотні».

Довідка: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) була створена в 1989 році як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад, що професійно займається проблемами менеджменту та бізнесу. МАУП - найбільший недержавний внз країни. При МАУП вже кілька років працює Дискусійний клуб, куди для діалогу зі студентами та педагогічним складом приходять політики, фінансисти, успішні менеджери, вчені, соціологи, юристи і т.д., люди, яким небайдужі проблеми України і суспільства.