Кличко пообіцяв, що допоможе відремонтувати столичний велотрек і повернути його місту

Лідер партії «УДАР», кандидат в мери Києва Віталій Кличко підтримав ініціативу громадськості створити фонд для збору коштів на реконструкцію столичного велотреку. Про це він заявив під час акції на захист велотреку.

"Я долучаюся до цієї ініціативи. Зроблю внесок своїми коштами і звертаюсь до всіх киян, хто має бажання і можливість, із закликом допомогти зберегти і відновити єдиний у столиці велотрек. Я особисто гарантуватиму публічність і прозорість збору коштів та їх витрат. Ця інформація буде доступна для всіх киян", - зазначив Кличко.

Лідер "УДАРу" відзначив, що знайомий з проблемою руйнування столичного велотреку. І наголосив, що докладе максимум зусиль, щоби відремонтувати велотрек і повернути його місту.

"У 2006 році цей майданчик продали, незважаючи на протести громадськості. І поряд розпочалася забудова. Побудували висотку, яку вже кілька років не можуть здати в експлуатацію. Розвиток спорту є пріоритетом в моїй програмі. І збереження стадіону "Старт", який хочуть забрати, зруйнувати і забудувати, і повернення велотреку у власність міста. І я докладу всіх зусиль, щоби відремонтувати велотрек і повернути його місту. Щоби всі охочі приходили сюди, тренувалися і показували гарні спортивні результати", - сказав Віталій Кличко.

Політик розповів, що для нього нещодавно виготовили велосипед. Але за браком часу Кличко ще не встиг на ньому покататися. "Мені подарували карбоновий велосипед. Німецька фірма зробила його спеціально під мене, адже стандартні мені замалі. Написали листа: приїжджайте, заберіть. А я не можу ніяк доїхати", - зазначив кандидат в мери Києва.

Кличко підкреслив, що кияни бажають, щоби сквери, парки, спортивні споруди не знищувалися і залишалися у власності міста. А для цього, за словами лідера "УДАРу", потрібно насамперед повернути Києву самоврядування.

"За відсутності самоврядування немає гарантій, що на місці вашого дитячого майданчика чи скверу не з’явиться котлован. Тому що хтось так вирішив. А мешканцям потрібен сквер, дитсадок чи велотрек, як тут. Але їх думка нікого не цікавить. Кияни повинні впливати на процеси, які відбуваються у місті. Київ має стати сучасним містом, комфортним для всіх. Разом з тим нам потрібно зберегти всі історичні цінності і пам'ятки", - сказав Кличко.