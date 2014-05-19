У районах Києва сформують постійні народні патрулі

Про таку ініціативу розповів Володимир Жмак - заступник голови Спілки ветеранів Афганістану «Місія», кандидат у депутати Київської міської ради по 43-му виборчому округу від партії «УДАР Віталія Кличка» .

«У дні Майдану в різних районах Києва спонтанно формувалися загони самооборони, і вони довели свою ефективність. Зараз ситуація заспокоїлася, самооборона більшості районів припинила патрулювання . Однак кияни не відчувають себе в повній безпеці на вулицях рідного міста. На зустрічах з мешканцями Борщагівки мені часто ставлять питання, що стосуються безпеки жителів мікрорайону і, зокрема , дітей», - розповів Володимир Жмак.

За його словами , після таких зустрічей і виникала ідея відродити народні дружини, які б займалися патрулюванням мікрорайону на постійній основі. «У нас на Борщагівці є клуб«Десантник» , в якому мої побратими, ветерани-«афганці», проводять військово-патріотичну роботу з молоддю. За аналогією з цим клубом ми організуємо роботу з підлітками та сформуємо патрулі, до складу яких входитиме місцева молодь та один-два досвідчених «афганця». Впевнений, що рівень безпеки в районі, особливо у вечірній та нічний час, значно підвищиться», - говорить Володимир Жмак .

За його словами, в майбутньому планується розширити мережу військово-патріотичних клубів на весь Київ. «Молодь дуже охоче йде в такі клуби. І це дуже позитивний момент, оскільки так ми зможемо виховати справжніх патріотів і захисників своєї сім'ї, свого будинку, свого міста і своєї країни. Я вважаю, якщо молоде покоління замість телевізора та комп'ютерних ігор, підворіть та вулиць воліє займатися спортом та військово-патріотичною підготовкою - у держави велике майбутнє. Завдання влади, громадських організацій - підтримати патріотичний порив молоді», - зазначив Володимир Жмак.

Він також підкреслив, що після того, як у Києві з'явиться муніципальна міліція (створення такої структури, яка буде підпорядкована Київраді та фінансуватиметься з міського бюджету, є одним з пунктів програми «УДАРу» та кандидата в мери Віталія Кличка), народні дружини патрулюватимуть вулиці столиці разом з правоохоронцями.