У Києві зробили найдовший вафельний торт

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Над витвором трудились жителі київського району Троєщина. Рекорд був занесений у Книгу рекордів України. Захід був приурочений 20-й річниці святкування Міжнародного дня сімей.

У рамках святкування провели ярмарку дитячої творчості та святковий концерт. Також відбувся благодійний збір одягу, продуктів та інших необхідних речей для сімей зі Слов’янська та Краматорська, міст у Донецькій області, практично захоплених проросійськими бойовиками.

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Атмосфера заходу була дуже дружньою, всі охочі могли поласувати солодким витвором, який символізував прапор України.