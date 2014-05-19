У Києві зробили найдовший вафельний торт
07:51, 19 травня 2014Київ
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У Києві в неділю встановили новий рекорд у номінації «Найдовший в Україні вафельний торт» – його довжина склала 22 метри.
У столиці зробили довжелезний вафельний торт / Кадр з відео "Радіо Свобода"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Над витвором трудились жителі київського району Троєщина. Рекорд був занесений у Книгу рекордів України. Захід був приурочений 20-й річниці святкування Міжнародного дня сімей.
У рамках святкування провели ярмарку дитячої творчості та святковий концерт. Також відбувся благодійний збір одягу, продуктів та інших необхідних речей для сімей зі Слов’янська та Краматорська, міст у Донецькій області, практично захоплених проросійськими бойовиками.
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Атмосфера заходу була дуже дружньою, всі охочі могли поласувати солодким витвором, який символізував прапор України.
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