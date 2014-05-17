У Києві пройшов мегамарш вишиванок
20:40, 17 травня 2014Київ
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Зі слів учасників, він – наймасовіший за усю історію таких зібрань у Києві.
Сьогодні, 17 травня, пройтися середмістям столиці від Золотих воріт до Маріїнського парку прийшли понад тисяча людей у вишитих сорочках.
Фотогалерея "Мегамарш вишиванок у Києві"
У такий спосіб хотіли показати єдність сходу та заходу України, а також вірність українським традиціям. Утім, не минулося без політики. Деякі учасники підготували плакати із закликами припинити заворушення на сході Україні, повідомляє 5 канал.
Протягом усього маршруту учасники зупинялися біля визначних місць у столиці – аби заспівати гімн України. Завершився марш вишиванок у Маріїнському парку концертом фольклорних і рок-гуртів.
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