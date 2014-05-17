У Києві пройшов мегамарш вишиванок

Сьогодні, 17 травня, пройтися середмістям столиці від Золотих воріт до Маріїнського парку прийшли понад тисяча людей у вишитих сорочках.

Фотогалерея "Мегамарш вишиванок у Києві"

У такий спосіб хотіли показати єдність сходу та заходу України, а також вірність українським традиціям. Утім, не минулося без політики. Деякі учасники підготували плакати із закликами припинити заворушення на сході Україні, повідомляє 5 канал.

Протягом усього маршруту учасники зупинялися біля визначних місць у столиці – аби заспівати гімн України. Завершився марш вишиванок у Маріїнському парку концертом фольклорних і рок-гуртів.