У Києві відкрили новий тролейбусний маршрут, що курсуватиме до Лук'янівки

У Києві сьогодні запрацював новий тролейбусний маршрут №6, який курсуватиме від зупинки «Діагностичний центр», що на вул. Кондратюка, до зупинки «Станція метро «Лук’янівська».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Довжина зазначеного маршруту сягає 9,5 км, час проїзду між кінцевими зупинками – 36 хв. На маршруті у робочі дні в години пік працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 7-8 хв. Протягом вихідних на маршрут виходитимуть 8 одиниць транспорту, інтервал руху між якими становитиме 9-10 хв.

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Крім того, відсьогодні тролейбуси №18 їздитимуть за продовженим маршрутом в напрямку Діагностичного центру. Тобто відкрито частину тролейбусної лінії від площі Тараса Шевченка (проспектом Маршала Рокосовського та вулицею Кондратюка) до Діагностичного центру і Київської міської клінічної лікарні №8.

Тобто віднині пасажири зможуть дістатися від Майдану Незалежності до Діагностичного центру без пересадок на площі Шевченка, що поліпшить транспортне обслуговування киян, які мешкають у районі або відвідують Діагностичний центр і КМКЛ №8.

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Присутній на відкритті нових тролейбусних маршрутів голова КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що наразі існуюча транспортна система Києва не враховує загальних вимог до такого мегаполісу щодо балансу різних видів транспорту: наземного й підземного, у наземному — електричного та бензинового. “Ми розпочали процес розвитку муніципального транспорту, сподіваємося, що перші результати кияни відчують найближчим часом», – зазначив він.