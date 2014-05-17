Сьогодні в Києві святкуватимуть День Європи

Як передає кореспондент УНІАН, загальноміські заходи з нагоди відзначення Дня Європи у Києві розпочнуться об 11 годині в Національному культурно-мистецькому та музейного комплексі «Мистецький Арсенал» на вулиці Лаврській, 12.

Традиційно на свято запрошені представники посольств держав-членів Європейського Союзу, центральних органів виконавчої влади, керівництво КМДА, громадськість міста.

Зокрема, планується, що у святкуванні Дня Європи візьмуть прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посол Бельгії в Україні Яна Зікмундова.

Програмою передбачається організація фотовиставки «Україна на шляху до Європи», Міжнародного фестивалю мистецтв «24 карати», експозиції «Київ-туристичний», фестивалю ремісників та народних умільців та конкурсу дитячого малюнку. У рамках святкування Дня Європи відбудеться панельна дискусія з дипломатами та експертами.

Читайте такожФюле: ЄС готовий підписати економічну частину асоціації з Україною 27 червня

У рамках фестивалю мистецтв візьмуть участь дитячі ансамблі, творчі колективи юних майстрів, які презентують киянам творчість, колорит та самобутність танцювальних культур Європи та усіх областей нашої країни.

До уваги мешканців та гостей столиці – інформаційно-консультативний центр «Дискусійний клуб». Тут усі охочі зможуть поспілкуватися з представниками посольств країн-членів Євросоюзу на актуальні теми євроінтеграції, отримати тематичну друковану продукцію пізнавального, культурного та просвітницького характерів.

Поряд з головною сценою на локації «Київ туристичний» відбудеться презентація туристичних можливостей міста. У формі різноманітних та численних презентацій, вікторин, лотерей та міні-екскурсій можна буде дізнатися про столицю України багато цікавої та корисної інформації. Поруч, у павільйоні «Українська книга», ведучі українські видавництва представлять актуальні та цікаві книги кращих вітчизняних авторів, які можна буде одразу і придбати.

У рамках Дня Європи на території «Мистецького Арсеналу» проходитиме низка майстер-класів із лозоплетіння, ліплення з глини, гончарного мистецтва, різьбярства, ковальства, батіку та орігамі.

Культурний центр провідних країн ЄС презентує можливості інтернаціональної освіти та співпраці для українців. Представники міжнародного центру BritishCouncil проведуть консультації для всіх охочих з питань навчання та спільної діяльності.

Загалом протягом дня у «Мистецькому Арсеналі» відбуватимуться різні святкові дійства, зокрема, виступи дитячих та фольклорних колективів столиці з творчими номерами, цікаві конкурси, ігротеки, скаутські майстер-класи та багато іншого.