Кличко побував на заводі, де колись працював

«Я дуже радий знову сюди прийти. Більше 20 років тут не був. А колись перед армією я тут працював у 415 цеху. Отримав професію слюсаря-інструментальника», – зазначив Віталій Кличко.

Він оглянув цеха і музей заводу, відвідав своє колишнє робоче місце, поспілкувався з працівниками і керівництвом заводу.

Кличко також зустрівся з директорами підприємств ВПК Києва, серед яких заводи «Артем», «Арсенал», «Електроприлад», «Київський завод автоматики імені Петровського», «Елміз», «Будшляхмаш».

«Я хотів би вибудувати стосунки з кожним киянином, тим більше з великими підприємствами, на яких працює велика кількість людей. Ці підприємства потрібно відроджувати й давати можливість їм розвиватися, щоби створювалися робочі місця, щоби зростало виробництво й економіка в цілому. Не секрет, що відкати, корупційні схеми убивають малий і середній бізнес та державні підприємства. Вони розкрадаються, банкрутуються з однією метою – і це не відродження виробництва, а захоплення приміщень і землі, яка в Києві дорога», – наголосив Віталій Кличко.

Він закликав присутніх керівників підприємств долучатися до команди «УДАРу» та надавати свої пропозиції щодо розвитку їхніх заводів. І запевнив, що нова столична влада всіляко сприятиме їх реалізації.

У свою чергу директори підприємств відзначили, що їхня продукція залишається конкурентною, але водночас 98% складають замовлення іноземних держав. Вони поскаржилися лідеру «УДАРу» на непрозорість у проведенні тендерів і надмірний податковий тиск,а також небажання центральної та місцевої влади виходити на діалог. Крім того, керівники заводів наголошували на необхідності закріпити землю за підприємствами, при цьому висловивши готовність зменшити земельні площі.

«Наше ключове завдання – зруйнувати корупцію. Всі тендери повинні бути відкритими. І нам потрібно повернути Києву податок на доходи фізичних осіб, який вилучається зі столиці. А це 8 млрдгрнщороку– гроші, які можна було б спрямувати на ремонт доріг, будівництво, розвиток інфраструктури», – зазначив Віталій Кличко.

Разом з Кличком радіозавод відвідав екс-Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

«Я багато років жив у Києві, призивався в армію тут неподалік, на ДВРЗ. Я не тільки люблю Україну й вірю в неї і в її людей. Тут живуть найпрацьовитіші, найталановитіші, найсправедливіші люди, яких я зустрічав. У Києва величезній потенціал. Це одне з найкращих міст світу. І те, що Кличко не пішов одразу в Президенти, а вирішив балотуватися на мера, означає, що в політику він прийшов всерйоз і надовго. Я дуже поважаю вибір Кличка і переконаний, що він буде успішним мером Києва», – зазначив Саакашвілі.