90% киян збираються проголосувати на виборах мера Києва - опитування

90% киян збираються проголосувати на виборах мера Києва 25 травня, в т.ч. 79% безумовно збираються відвідати виборчі дільниці.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 3 по 6 травня 2014 р.

Згідно з результатами, якби вибори Київського міського голови відбувалися на початку травня, то безумовну перемогу здобув би лідер партії УДАР Віталій Кличко, за якого проголосували б 40% серед усіх киян (або 60% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором). Друге-четверте місця з істотним відривом від лідера ділять лідер «Європейської партії» Микола Катеринчук (6%), голова КДМА Володимир Бондаренко (6%) і екс-мер Києва Олександр Омельченко (5%), народний депутат Леся Оробець (2,6%).

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90% киян збираються проголосувати на виборах мера Києва 25 травня, в т.ч. 79% безумовно збираються відвідати виборчі дільниці.

25% жителів столиці не визначилися, кого підтримувати на виборах мера Києва. Причому серед них 85% мають намір голосувати.

Опитування показало, що 50% киян вважають, що з 1996 року найкращим мером столиці був Омельченко. На умовно другому місці – Олександр Попов, якого назвали 16% респондентів. 68% киян найгіршим керівником міста вважають Леоніда Черновецького.

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Дослідження виявило, що основною проблемою міста є покращання економіки (30% киян вважають, що саме це має бути пріоритетом наступного мера). Досить важливими є також поліпшення доступу до медичної допомоги (19%), викорінення корупції (18%), створення робочих місць (18%), оптимізація роботи міських служб (18%), ремонт доріг і будівництво розв’язок (16%).

*** Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 3 по 6 травня 2014 р. на замовлення клієнта провів репрезентативне опитування дорослого населення міста Києва у віці 18 років і старше. Методом комп'ютеризованих телефонних інтерв'ю (CATI) було опитано 1003 респонденти.