Сьогодні з 18.00 рух транспорту на Південному мосту в Києві обмежать

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, роботи планується розпочати о 18:00 та завершити до 12:00 наступного дня, 17 травня.

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З цієї причини рух автотранспорту на вказаний період часу в першій та другій смугах руху (в напрямку з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе) частково буде обмежено.

КК «Київавтодор» просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху для уникнення незручностей.