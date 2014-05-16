Сьогодні з 18.00 рух транспорту на Південному мосту в Києві обмежать
17:40, 16 травня 2014Київ
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Виконання робіт з ремонту деформаційного шва на Південному мостовому переході через річку Дніпро, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, було перенесено на сьогодні, 16 травня.
Рух на Південному мосту тимчасово обмежать / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За даними прес-служби, роботи планується розпочати о 18:00 та завершити до 12:00 наступного дня, 17 травня.
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З цієї причини рух автотранспорту на вказаний період часу в першій та другій смугах руху (в напрямку з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе) частково буде обмежено.
КК «Київавтодор» просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху для уникнення незручностей.
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