КМДА призначила нового начальника столичного метрополітену

Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства «Київський метрополітен», сьогодні голова міськдержадміністрації Володимир Бондаренко зустрівся в Адміністрації метрополітену з керівним складом та представниками трудового колективу столичної підземки.

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Під час зустрічі Бондаренко розповів про кадрові зміни в Київському метрополітені. Розпорядженням від 14 травня 2014 року № 34 на посаду начальника метрополітену призначено Казюлькіна.

У свою чергу Казюлькін пообіцяв колективу докласти всіх зусиль для стабільної і злагодженої роботи підприємства та збереження соціальних гарантій для працівників.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня Бондаренко заявив, що звільнив Владимира Федоренка із посади керівника Київського метрополітену.

15 травня Бондаренко пояснив, що звільнив Федоренка за непрозорі схеми закупівель.

Федоренка було призначено виконувачем обов'язки начальника Київського метрополітену 6 серпня 2010 року, а 27 жовтня 2010 року його було затверджено на посаді начальника метрополітену.