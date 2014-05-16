У Києві через зливу підтоплено три вулиці

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі зауважили, що рух громадського транспорту дорогами Києва на ранок п’ятниці було повністю забезпечено.

За даними прес-служби, працівники дорожньо-ремонтних служб підприємств «Київавтодору» проводять роботу з усунення наслідків інтенсивних злив та профілактичні заходи для забезпечення роботи насосних станцій.

У прес-службі зазначили, що в місцях розриттів, що розташовані на вулицях з подовжнім ухилом, вимито ґрунт і наявні просідання. Значні наноси ґрунту на дорогах зафіксовані на вул. Протасів Яр, Глибочицькій, Фрунзе, Кіквідзе, Залізничному шосе, Боженка, Горького, Ізюмській та інших.

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Протягом дня шляховики відновлюють аварійні ділянки балансових доріг, очищують зливоприймачі від піскозмету в занижених місцях.

Загалом, до виконання робіт задіяні 68 працівників гідротехнічних служб, 160 працівників дорожніх служб та більш як 200 працівників служб утримання автомобільних шляхів.

У «Київавтодорі» також додають, що, у зв’язку із продовженням складних метеорологічних умов, відповідальні працівники підприємств корпорації та робітники гідротехнічних служб чергуватимуть у цілодобовому режимі. У стані готовності перебувають і відповідні машини та механізми.

За минулу добу в столиці випало 45мм опадів, що складає 85% від місячної норми.