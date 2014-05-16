Більш як 90% киян проти торгівлі на входах та виходах станцій метро - КМДА

Перший заступник голови КМДА Богдан Дубас разом із заступником голови КМДА Михайлом Костюком провели спільну міжвідомчу нараду з питання забезпечення безперешкодного доступу до входів та виходів з метро та підземних переходів.

«Ситуація зі стихійною торгівлею на входах та виходах з метро та в підземних переходах столиці не витримує жодної критики. Мало того, що вони загороджують прохід пасажирам, це ще й загрожує безпеці людей, адже, встановлені з порушенням, ці об’єкти блокують чи значно звужують виходи для евакуації, заважають під’їздам пожежних та швидких машин. Тож міська влада взяла під контроль вирішення цього нагального питання»,– зауважив Дубас.Читайте такожПрокуратура вимагає від київської влади навести порядок з МАФами

Наразі працівники КП «Київський метрополітен» та КК «Київавтодор» виконали роботи з нанесення на всіх входах та виходах на станції столичної підземки обмежувальних ліній евакуаційних шляхів.

Всього нанесено 161 обмежувальну лінію біля входів та виходів на 50 станціях метрополітену.

Також, представники КП «Київдорсервіс» встановлюють дорожні знаки «Стоянку заборонено» на тротуарах біля станцій метрополітену.

Районні в м. Києві державні адміністрації налагоджують співпрацю з КП «Київський метрополітен», РУ ГУ МВС України в м. Києві, ГУ ДСНС України у м. Києві, Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в м. Києві, ГУ Держсанепідслужби м. Києва щодо вжиття заходів на територіях, прилеглих до станцій метрополітену, з демонтажу самовільно розміщених тимчасових споруд та ліквідації торгівлі з рук.

Крім того, 12 травня працівники Департаменту транспортної інфраструктури, Служби перевезень КМДА та КП «Київський метрополітен» розпочали вивчення громадської думки щодо доцільності ведення торгівлі біля входів і виходів із метро та на підходах до зупинок громадського транспорту.Читайте такожУ Києві 20 тисяч кіосків загрожують безпеці людей - КМДА

Згідно з попередніми результатами опитування, з-понад 1000 киян більше 90% висловилися проти торгівлі на входах та виходах станції метрополітену.

Також усі охочі можуть завантажити анкету на сайті КМДА, заповнити її та надіслати на електронну адресу Департаменту транспортної інфраструктури: dti@kievcity.gov.ua