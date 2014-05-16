Перед Києвом стоїть питання відновлення життя після Євромайдану - Матіос

Про це заявила народний депутат від «УДАРу» письменниця Марія Матіос під час зустрічі з педагогами в Київському університеті імені Грінченка.

«Київ стоїть перед проблемою впорядкування свого життя після Євромайдану. Я б дуже хотіла, щоб місто отримало керівника, ім’я якого не викликатиме сумнівів у тому, що ця людина буде думати про Київ. Ніхто не має такої інтуїції, як учитель, і ви повинні відчувати людину, її щирість і відкритість», – наголосила Матіос.

Депутат відзначила важливість кроку Віталія Кличка відмовитися від участі у президентських виборах на користь Петра Порошенка. «Колись політологи скажуть, що у 2014 році відбувся політичний подвиг, що саме Кличко запровадив в українській політиці нові правила гри. Він зумів погасити свої амбіції заради вищої мети, коли на пікові найбільшої довіри народу до політиків він зняв свою кандидатуру на користь того, чий рейтинг виявився вищим», – заявила Матіос.

Крім того, Марія Матіос наголосила, що зараз вкрай важливо на законодавчому рівні надати військовим, які беруть участь у АТО, статус учасника бойових дій. «У наших хлопців немає соціального страхування. У них немає впевненості, що якщо вони будуть поранені або загинуть, їхні сім’ї отримають бодай якусь допомогу. Уже два місяці, як «УДАР» подав законопроект, який пропонує прирівняти наших хлопців до учасників бойових дій. Він пройшов перше читання, але для другого немає голосів. Чому? Бо немає совісті. Це справжнє диверсантство», – зазначила письменниця.