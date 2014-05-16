У Києві у квартирі виявили тіло чоловіка зі зв'язаними ногами

Як повідомили УНІАН у Відділі звуків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, тіло виявила знайома потерпілого і зателефонувала по спецлінії «102».

За викликом виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом'янського районного управлінь київської міліції.

Читайте такожУ померлого в метро киянина в спині виявили голку від шприцаНа місці події правоохоронці встановили, що потерпілий - 43-річний власник квартири. За результатами попередньої судово-медичної експертизи його смерть була насильницькою. Крім того, у чоловіка скотчем були зв'язані ноги.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 КК України (вбивство). В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.