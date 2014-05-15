У Києві потрібно застосовувати такі технології очищення води, щоб її можна було пити з-під крану - Кличко

Він зазначив, що питання якості й доступності води в Києві вкрай важливе і турбує багатьох киян. «Я такий самий споживач води, як і мільйони інших киян. На жаль, воду з-під крана в столиці пити неможливо. Тому одне із завдань для мене – зробити так, щоби воду можна було пити з-під крана», – відзначив Віталій Кличко.

Політик зазначив, що у багатьох країнах світу в будинки постачається саме питна вода. Лідер «УДАРу» також підкреслив, що спілкувався із фахівцями щодо сучасних методів очищення води. «Технології очищення води хлором застарілі. І в світі вони не використовуються. Адже хлор – це отрута. На Заході існує багато ноу-хау в сфері очищення води. І їх потрібно застосовувати у Києві, якщо ми хочемо бачити його сучасним європейським містом», – наголосив Віталій Кличко.

Водночас у Київводоканалі запевняють, що виготовляють питну воду, яка відповідає всім стандартам, але через аварійний стан комунальних мереж до киян потрапляє вода вже не такої якості. «Ми беремо воду, грубо кажучи, з калюжі та доводимо її до якості питної за допомогою двостадійної технології очистки. Але для досягнення європейської якості води на всіх наших спорудах повинна пройти повна технічна реконструкція. Щоби воду з-під крана можна було пити не тільки тут, на станції, а і в будь-якого столичного споживача вдома», – зазначив начальник Деснянської водопровідної станції Валерій Оленченко.

Гендиректор Київводоканалу Андрій Білик відзначив, що сьогодні Київ має один з найнижчих тарифів на водопостачання. «Кияни платять за один кубометр води 3,18 грн, що вдвічі нижче за витрати собівартості. І це позначається на рівні зарплат наших працівників, які отримують невелику заробітну платню порівняно з представниками інших галузей», – зауважив Білик.

Після спілкування з колективом водоканалу лідер «УДАРу» відвідав Деснянську водопровідну станцію, оглянув процес очистки води, якою щодня користуються кияни, та обговорив з керівництвом підприємства актуальні проблеми Київводоканалу.