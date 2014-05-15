Коштів у бюджеті Києва вистачить на півроку, джерелом надходжень можуть стати МАФи

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Володимир Бондаренко сказав на зустрічі з лідерами церков України.

“У Києві фінансування приблизно на півроку, більше немає. Потрібно шукати гроші. Виявляється, що 2,5 тис земельних ділянок, виділених Київрадою, свідомо недооформлені власниками, і вони не дають жодного прибутку до бюджету міста, тому що громадяни й організації, що їх отримали, не хочуть займатись дооформленням, тому що кожному із заступників голови КМДА треба занести хабар. Я вже звільнив двох заступників - Кучука і Пузанова, а Крамаренка шукаю. Він поки що ховається у лікарні”, - сказав Бондаренко.

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Також він додав, що у разі відмови власників дооформити земельні ділянки, цю землю буде повернуто у міський фонд і виділено іншим.

Крім того, Бондаренко додав, що ще одним джерелом надходжень до міського бюджету можуть стати платежі від роботи МАФів, оскільки на сьогодні власники МАФів не сплачують до міського бюджету жодних коштів, натомість з кожного кіоску вимушені платити щомісяця тисячу доларів так званим “кришувальникам”.

“Один прокурор має 500 таких кіосків, другий начальник міліції — 200, є там і народні депутати”, - сказав голова КМДА.

Він також додав, що власники кіосків повинні сплачувати до міського бюджету хоча б по 1 тис. грн, і в такому випадку щомісяця у бюджеті буде 36 млн грн.