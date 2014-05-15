Мер Львова: Київ може вийти на рівень Праги чи Відня через 8 років

Гостем клубу став міський голова Львова Андрій Садовий.

Студентам, викладачам і професорам, які прийшли на зустріч, мер Львова розповів рецепт, як можна вивести українські міста на європейський рівень і зміцнити державу. Для цього, за словами Садового, треба змінити політику самоврядування в містах києві та ретельно підбирати кадри, як в управлінських структурах, так і в депутатському корпусі, а також суттєво скоротити кількість партій.

Читайте такожНа місці Київського іподрому можуть побудувати торговий центр IKEA - Бондаренко«Перед кожними виборами змінюється законодавство, - нагадав Андрій Садовий. - Це в корені неправильно. Повинна бути одна норма, прописана в Конституції України. У нашій країні 220 політичних партій, а повинно бути 5-6».

Також міський голова Львова сказав, що потрібно зробити, щоб столиця України вийшла по комфортності і безпеки на рівень Праги і Відня: «Для цього необхідно 8 років важкої щоденної роботи. Це при тому умови, що у владі будуть люди, яким зможуть пишатися городяни. Можна написати прекрасні програми і стратегії, але якщо немає лідерів, то навряд чи з цього щось вийде».

Крім цього, міський голова Львова наголосив, що Україна стане сильною тільки тоді, коли містами будуть керувати професіонали, які люблять свою Батьківщину, люблять людей, багато працюють і хочуть, щоб їхній край розвивався.

«Щоб Україна була успішною, важливо, щоб успішними були всі її регіони, всі міста. Інших варіантів бути не може. Мій варіант розвитку дуже простий - сильні міста і сильне суспільство», - наголосив мер Львова.

Мер Львова відповів на безліч запитань учасників дискусії, серед яких і прийдешні вибори Президента, і кроки, які потрібно зробити, щоб зберегти країну. Щодо останнього Андрій Садовий сказав: «Якщо подивитися на політику минулих років, то ми побачимо, що країну постійно поділяли. У різних регіонах поширювалася різна інформація. Сьогодні Україна розділена. Щоб бути сильними, ми повинні бути єдиними, говорити один з одним і, головне, чути один одного».

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